[Italia] Frutta & Verdura: la tassa sul sacchetto biodegradabile

Dal 1 Gennaio 2018 il sacchetto biodegradabile che troviamo a frutta e verdura avrà un costo; questa notizia l’abbiamo ormai letta ovunque, ma quanto ne sapete di cosa c’è dietro a questa operazione di business ? L’azienda che produce l’80% dei sacchetti di plastica biodegradabili in Italia si chiama Novamont (ex Enimont ex Montedison). Chi è l’amministratore delegato della Novamont ? Catia Bastioli. Nome sconosciuto ai più ? Facciamo un passetto indietro. Nel governo Renzi tale persona venne nominata Presidente di Terna. Il business dei sacchetti di plastica sarà di ben 400milioni di euro.

Catia Bastioli Come Amministratore delegato di Novamont nel 2011 ha stipulato una joint venture con Versalis per realizzare in Sardegna la bioraffineria Matrìca, e sempre nel 2011 ha fondato Mater-Biotech, joint venture con la californiana Genomatica, per costruire in Italia il primo impianto al mondo per la produzione di Butandiolo da risorse rinnovabili.

Nel 2012 ha ampliato il centro di ricerca Novamont rilevando da Sigma-tau un centro di ricerca di biotecnologie mediche riorientandone le attività verso le biotecnologie industriali.

Per queste attività è stata chiamata ad intervenire alle conferenza di apertura della Presidenze di turno del Consiglio dell’Unione europea: nel 2012 per il semestre presieduto dalla danese Helle Thorning-Schmidt e nel 2013 per il semestre presieduto dall’irlandese Enda Kenny. È stata anche membro di diversi gruppi di lavoro della Commissione europea.

Chi è Terna ? Terna – Rete Elettrica Nazionale è un operatore di reti per la trasmissione dell’energia elettrica con sede a Roma, Italia. Attraverso Terna Rete Italia, gestisce la Rete di Trasmissione Nazionale con oltre 72 000 km di linee elettriche in alta tensione. È il primo operatore indipendente d’Europa per chilometri di linee gestite.

Questa geniale donna oltre ad aver «inventato» i sacchetti biodegradabili ha presentato anche un bio-erbicida alternativo al glifosato, il diserbante sotto accusa.

