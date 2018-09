Hiv senza saperlo e senza trasmetterlo… ma in carcere

Kerry Thomas è rinchiuso in una prigione dell’Idaho (USA) con una condanna a 30 anni. Una donna lo ha denunciato per aver avuto rapporti sessuali senza che le fosse stata messa al corrente che lui era sieropositivo. Lo aveano sempre fatto col preservativo e la sua infezione nel sangue non era individuabile, il che significa che nemmeno lui poteva averlo trasmesso senza protezione. Sebbene non abbia diffuso il virus a nessuno, potrebbe rimanere in prigione fino al 2038.

Più di 70 Paesi hanno leggi specifiche per perseguire la trasmissione dell’HIV, l’esposizione al virus o quei vettori che lo nascondono. Presumibilmente, l’obiettivo è impedire che si diffonda e frenare l’epidemia. Ma succede il contrario. Un gruppo formato da 20 tra i più importanti scienziati specializzati in AIDS ha appena pubblicato sul Journal of International AIDS Society (JIAS) un articolo contro questo tipo di legislazione.

“Non ci sono dati che supportino la criminalizzazione per impedire che persone innocenti diventino sieropositive. Al contrario, […] crea un ambiente di salute pubblica ingiusto in cui gli individui che vivono con il virus temono di rivelare la loro condizione, che può ritardare la loro adesione al trattamento”, recita l’articolo, che è stato pubblicato in occasione del 22mo Congresso internazionale sull’AIDS, che si terrà questa settimana ad Amsterdam (Paesi Bassi). Prima della sua pubblicazione, oltre 70 firmatari si erano uniti ai primi 20 che avevano lanciato l’appello.

L’obiettivo di questa pubblicazione, approvata dall’ONU, è che i Paesi considerino le prove scientifiche e la realtà della trasmissione quando valutano le leggi che condannano le persone sieropositive. Molte premesse derivano dall’ignoranza e dalla paura che è stata causata alla malattia quando è emersa l’epidemia, ignorando fatti come una persona che viene adeguatamente trattata -e quindi il virus non rilevabile nel sangue- non può trasmettere lo stesso. Né attraverso il sesso orale o la saliva. Gli autori ricordano anche che è molto improbabile che ciò accada in una relazione sessuale isolata.

“Nessuno dovrebbe essere criminalizzato a causa della mancanza di comprensione che i sistemi giudiziari hanno sui rischi della trasmissione dell’HIV”, dice Michel Sidibé, direttore di Onusida. “Per dirla senza mezzi termini, la criminalizzazione è inefficace, ingiustificata e discriminatoria”, sottolinea Linda-Gail Bekker, uno degli autori di questo articolo e presidente della IAS, organizzatore del congresso di Amsterdam.

La pubblicazione, inoltre, raccoglie le prove che esistono sulla trasmissione del virus e la scarsa efficacia delle leggi affinché i legislatori possano servirsene; anche così che i testimoni e le parti delle prove in cui i sieropositivi sono perseguitati possono usarlo come test. Uno degli argomenti è che è impossibile sapere chi ha trasmesso il virus a un’altra persona. Qualcuno potrebbe essere sospettato riguardo al proprio comportamento sessuale, ma non c’è modo di confermarlo scientificamente con i mezzi attuali.

Il consenso è basato sul controllo, dice la Justice Network HIV, che monitora 76 Paesi che hanno leggi specifiche per perseguire i portatori del virus che nascondono lo stesso e lo trasmettono. Si sottolinea in particolare la situazione negli Stati Uniti, nell’Europa orientale e nell’Asia centrale e la crescita negli ultimi anni in Africa. A questi vanno aggiunti altri trenta Paesi che non hanno norme concrete, ma che possono perseguire alcuni di questi comportamenti attraverso leggi più generali. Tra loro ci sono quasi tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Nel corso della conferenza, Sarai-Chisala Tempelhoff, direttore dell’Unità per la giustizia di genere, un’ONG del Malawi, ha detto che il suo Paese ha messo in prigione le donne sieropositive che allattavano al seno i propri figli, anche se le probabilità di trasmissione In questo modo sono remote. Kerry Thomas ha avuto la possibilità di parlare per telefono dal carcere dove sta scontando la sua pena, e dove è diventato un attivista per aiutare tutti coloro che potrebbero essere perseguiti come lui: “Ho 10 anni di carcere ed ho capito che posso aiutare perché le cose cambino “.

(articolo di Pablo Linde, pubblicato sul quotidiano El Pais del 26/07/2018)

ADUC Firenze