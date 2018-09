GB – Brexit, è allarme su approvvigionamento farmaci

Il piano del ministro alla Sanita’ britannico Matt Hancock, potrebbe costare fino a 2 mld di sterline, in quanto l’obiettivo è creare una scorta di medicinali salva-vita per sei settimane al fine di evitare interruzioni delle forniture in caso di una Brexit senza accordo.

Il piano di Hancock e’ stato pubblicato la scorsa settimana insieme a 24 “avvisi tecnici” per informare i consumatori e le imprese su cosa accadrebbe, nel caso la Gran Bretagna uscisse dall’Ue il prossimo marzo, qualora non avvenisse un accordo con Bruxelles. Questo è quanto riferisce un articolo nel Guardian.