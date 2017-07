Falsi farmaci antitumorali

Le false cure antirumorali sono disponibili in molte forme, tra cui pillole, capsule, polveri, creme, tisane, oli e kit di trattamento. Pubblicizzati come trattamenti naturali e falsamente etichettati come integratori alimentari, sembrano innocui, ma possono causare danni ritardando o interferendo con le cure antitumorali vere e proprie. Ciò vale per i trattamenti destinati agli esseri umani ma, anche, per quelli rivolti ad animali. Sempre più spesso i rimedi fasulli, che affermano di curare il cancro in cani e gatti, sono visualizzati online.

Le persone, che non possono permettersi di spendere grandi somme in ospedale per animali, per curare il cancro nei loro amati cani e gatti, possono essere alla ricerca di rimedi meno costosi e si affidano, purtroppo, ai falsi medicinali.

La pubblicità di questi prodotti reclamizza: Tratta tutte le forme di cancro, Uccide miracolosamente le cellule tumorali e tumori, Riduce i tumori maligni, Uccide selettivamente le cellule tumorali, Più efficace rispetto alla chemioterapia, Attacca le cellule tumorali, lasciando intatte le cellule sane.

Nel mese di aprile 2017, la FDA (Food & Drug Administration) americana ha inviato lettere di avvertimento a 14 aziende, prescrivendo di modificare o rimuovere le richieste fraudolente sui loro siti web.

Attenzione, quindi, ai miracoli promessi. Gli eventi soprannaturali sono altra cosa!

ADUC

Shortlink: