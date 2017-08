ExpressLane, soluzione hi-tech per missioni di intelligence

L‘Office of Technical Service’, OTS, è una delle sezioni della Cia; crea tecnologie futuristiche per le missioni d’intelligence. Ots ha creato ExpressLane che serve per raccogliere i dati biometrici dai servizi di intelligence con cui la Cia collabora nel mondo. Quindi: Impronte digitali, scansione dell’iride, riconoscimento vocale e facciale, tecniche per stabilire l’identità di un individuo.

ExpressLane non viene rilevato dagli antivirus eventualmente presenti sui computer.

Cyber spionaggio del del ‘Liaison services’.

ExpressLane è un software creato e commercializzato da una azienda americana, leader del settore, che ha una sede anche in Virginia, lo stato in cui si trova la Cia e di molte altre agenzie di intelligence Usa. CrossMatch è una company globale con clienti in ottanta paesi e non lavora solo con la Cia.

Netherland Defense Academy, sostiene che dal 2001 al 2009 gli Usa in Afghanistan hanno raccolto oltre 18 milioni di dati biometrici, per poter identificare terroristi responsabili di attacchi contro i soldati della missione.

