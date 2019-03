Equipaggio di donne astronaute nello spazio

Un equipaggio composto da sole donne svolgerà una passeggiata alla Stazione Spaziale Internazionale, il 29 marzo 2019. Saranno supportati sul campo dal controllore di volo dell’Agenzia spaziale canadese Kristen Facciol, che sarà nella console del Johnson Space Center della NASA a Houston.

La notizia è arrivata dalla stessa Facciol su twitter scrivendo: “Ho appena scoperto che sarò in console fornendo supporto per il PRIMO ALL SPACEWALK FEMMINILE con @AstroAnnimal e @Astro_Christina e non posso contenere la mia eccitazione !! !! #WomenInSTEM #WomenInEngineering #WomenInSpace.

La NASA ha confermato la passeggiata spaziale

Giornalisti reporter Freelance

Per contattarci, redazione@reporterspress.it