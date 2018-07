Egypte, dans le secret des tour opérateurs – Reportage

C’est une des destinations préférées des Français, surtout l’hiver : l’Égypte. Pas moins de 500 000 Français se sont rendu en Égypte l’an dernier. Séjours balnéaires, croisières , plongée… Embouteillages au pays des Pharaons, l’Égypte s’offre à plus de 10 millions de visiteurs par an. Et la destination est même en augmentation de 20% sur les derniers mois… Les tours opérateurs multiplient les offres en tous genres pour attirer les touristes.

Sur Internet on trouve désormais de tout, à des prix imbattables : des semaines sur la Mer Rouge à 500 euros ou des croisières d’une semaine, à partir de 300 euros, vols depuis Paris et repas compris. Comment les voyagistes peuvent-ils proposer une semaine à de tels prix ?

Quels sont les secrets de fabrication de ces séjours ?

Et comment les agences de voyages ont-elles trouvé les moyens d’augmenter leur rentabilité ?

Notre équipe a enquêté au cœur des croisières. Ficelles, arnaques, petits arrangements et grands reniements. À côté de ce tourisme de masse, certains professionnels du voyage cherchent à se démarquer pour attirer une autre clientèle : tourisme écolo, bateaux à l’ancienne et nouveaux circuits hors des sentiers battus.

Comment un voyagiste construit-il un nouveau séjour ?

Que repère-t-il en priorité ?

Comment négocie-t-il les prix ?

Un des plus gros voyagistes français a accepté de nous emmener dans ses valises en plein dans le désert égyptien.

Source,

Investigations et Enquêtes