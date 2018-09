ECUADOR – Aereo Usa in supporto per lotta alla droga

Ecuador e Stati Uniti si accingono a firmare un accordo per la prevenzione delle azioni illegali nelle acque territoriali ecuadoriane prima del quale, per alcuni giorni a partire da oggi, un aereo militare statunitense realizzera’ una serie di voli al largo delle coste del Paese. Lo rende noto il quotidiano El Comercio di Quito.

Il vice ministro della Difesa ecuadoriano, Diego Gomez, ha spiegato in una conferenza stampa che “l’idea e’ individuare l’attivita’ di reti dedicate a narcotraffico, pesca illegale e traffico di armamenti e combustibile”.

Gomez ha aggiunto che “la partecipazione del velivolo statunitense si svolgera’ sotto il controllo permanente di una squadra dell’Aviazione, della Marina e della polizia dell’Ecuador”. Si e’ appreso che i test di volo proseguiranno fino all’11 settembre, per poi dopo procedere alla firma di un accordo con gli Stati Uniti per avviare i controlli regolari in modo ufficiale.

