[Economia] In aumento le vendite di e-commerce nel Mondo

Nel 2017, le vendite di e-commerce al dettaglio in tutto il mondo ammontavano a 2.3 trilioni di dollari USA e le entrate e-retail sono destinate a crescere fino a 4.88 miliardi di dollari USA nel 2021. Il fatturato di 3 negozi online ammontava a circa 100 miliardi di dollari nel 2017.

Lo shopping online è una delle attività online più popolari in tutto il mondo, ma l’utilizzo varia in base alla regione: nel 2016, il 19% di tutte le vendite al dettaglio in Cina è avvenuto via internet ma in Giappone la quota era solo del 6,7%.

I PC desktop sono ancora il dispositivo più popolare per effettuare ordini di acquisto online, ma i dispositivi mobili, in particolare gli smartphone, stanno recuperando terreno.

Questa statistica fornisce informazioni sulle vendite dell’e-commerce al dettaglio in tutto il mondo dal 2014 al 2021.

Fonte: ITS TEAM LONDON