Droga. Clima rovente in Spagna ai confini con Gibilterra

La Línea è da tempo diventata il terreno fertile ideale per i trafficanti: città al confine con Gibilterra, a sud confinante con il Marocco e il 33% dei suoi 63.278 abitanti disoccupati. In questo squallido panorama, almeno il principio di autorità è stato lasciato alle forze di sicurezza dello Stato. Nel gioco di gatto e topo, il secondo ha incassato la sua sconfitta quando é stato cacciato con sacchi di hashish. Ma la situazione ha cominciato a cambiare e il narco é sempre piu’ presente. Nell’aprile del 2017, fino a un centinaio di persone sono state utilizzate con pietre e bastoni contro gli agenti che hanno tentato di ostacolare lo scarico di hashish a El Tonelero.

Non era la prima volta che accadeva, ma questo e altri metodi sono diventati comuni. L’Ufficio del Procuratore antidroga di Cadice, in varie relazioni annuali dal 2015, ha messo in guardia sul preoccupante aumento della violenza. Questo è il caso delle roulotte con SUV rubate e utilizzate per il trasporto di hashish, in cui uno dei veicoli è già pronto per caricare la pattuglia della polizia che potrebbe seguirli. Altri sintomi: nelle registrazioni ufficiali sempre più persone possiedono armi e quelli che le portano sono più disponibili a usarle.

In questo scenario, fino a 5.000 persone in corteo hanno detto “basta” in una manifestazione convocata dopo la morte di un poliziotto locale lo scorso 8 giugno. Un trafficante di tabacco, per sfuggire alla cattura, aveva provocato un incidente che pose fine alla vita del poliziotto. La citta’ reagì, sindacati e associazioni si mobilitarono e il governo sembrò reagire. Nell’estate del 2017, c’erano fino a 150 agenti, tra cui polizia e guardie civili. È la cifra che il ministro dell’Interno, Juan Ignacio Zoido, ha ricordato mercoledì scorso quando ha riferito della fuga dall’ospedale di La Línea, definendolo “un caso eccezionale”.

“Ha dimenticato di ricordare che tutta questa presenza di polizia é terminata quando il problema ha cominciato ad esser tale in Catalogna”, aggiunge Mena. Il calo delle tensioni si è protratto fino all’inizio del 2018, quando, ancora una volta, sono riemerse “e sono in aumento”, come riconosce Franco. Tra l’indignazione per questa intensa escalation, le prese di posizione dei vari politici sono iniziate. Zoido ha ricordato martedì che, tuttavia, “l’anno scorso ci sono state 202 tonnellate di hashish sequestrate dalla Guardia Civil, 20% in più rispetto allo scorso anno.” Il Presidente della Andalusia, Susana Diaz, ha fatto notare che nel Campo di Gibilterra “i narcos sono a loro agio”.

Le indagini continuano ad essere aperte

Nel mezzo di questa escalation di violenze, la polizia continua ad indagare sul narcotrafficante che è fuggito dall’ospedale e sui nove uomini incappucciati che lo hanno fatto scappare. Il delegato del governo in Andalusia, Antonio Sanz, ha sottolineato che si prevede che questo venerdì l’unica persona arrestata sarà assicurata alla giustizia. Era uno di quelli incappucciati che, martedì pomeriggio, sono entrati nel centro ospedaliero per liberare S.C.D., una persona appartenente al clan criminale di Los Castañitas e su cui erano in corso indagini della polizia. Questa banda è una vecchia conoscenza degli agenti, per la sua capacità di controllare, coi metodi violenti che la contraddistinguono, gran parte del traffico di hashish che entra dallo Stretto di Gibilterra.

Il delegato del governo in Andalusia, Antonio Sanz, è tornato su quanto accaduto ed ha proposto al Consiglio la creazione di un “Commissario speciale” a La Linea. L’'”80% delle competenze” dei problemi della zona dipende dalla comunità autonoma, secondo il parere di Sanz, e si tratta di competenze in materia di “educazione, sociale, economia, lavoro, formazione, casa, trasporti, ambiente e comunicazioni”. A Mena il confronto sembra sterile: “Devono smettere di essere solo teorici e cominciare a lavorare e, in una prima fase, collaborando col governo”.

“Le forze di sicurezza stanno facendo un lavoro impressionante, lo apprezzo molto, ma non è abbastanza. Abbiamo bisogno di mezzi “, dice Franco. I sindacati gli hanno dato ragione da mesi. L’Unione della polizia (SUP) ha già ribadito la necessità di creare un’unità di prevenzione e reazione (UPR), un altro GRECO (gruppi speciali di risposta per il crimine organizzato) o l’aumento dei mezzi di difesa e veicoli 4×4.

Mena va oltre e chiede l’aumento degli agenti anche nella Guardia Civil e nella sorveglianza doganale, il rafforzamento delle squadre investigative, la creazione di tribunali specializzati e il divieto dell’uso di quelli che sono noti come narcolanchas (alianti con diversi motori). “In breve, abbiamo bisogno di un intervento d’urto che faccia recuperareil rispetto per l’autorità”, aggiunge il presidente di Nexos.

Mentre questo intervento sta arrivando, pochi negano il deterioramento sociale che si sta verificando in città. Dopo i fatti dell’ospedale, Franco teme che la cittadinanza, fino ad ora raramente colpita dalla violenza dei narcotrafficanti, sia anch’essa a rischio. Mena ribadisce duramente: “Quando a livello nazionale ci sara’ consapevolezza di questa situazione, quale medico o poliziotto vorranno venire qui? La minoranza non può imporre alla maggioranza questo stato di emergenza che propongono”.

(articolo di JESÚS A. CAÑAS pubblicato sul quotidiano El Pais del 09/02/2018)