Dna. Linee guida per l’Italia

In Italia è meglio essere indebitati molto con le banche, che poco, perché in questi casi, se le cose non dovessero andare bene, saranno gli stessi creditori a farsi in quattro per evitare il peggio. E’ un po’ quello che è successo alla Risanamento di Luigi Zunino, il gruppo immobiliare finito sotto la stretta osservazione […]