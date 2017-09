Difesa Militare: Regno Unito e Arabia Saudita firmano accordo di cooperazione

Il Regno Unito e l’Arabia Saudita hanno firmato a Gedda, per mano del principe ereditario saudita e ministro della Difesa, Mohammed bin Salman, e dal segretario alla Difesa britannico, Michael Fallon, un accordo per la cooperazione militare e della sicurezza. Nella riunione esaminati i rapporti bilaterali dei due paesi, i meccanismi di coordinamento congiunto nella difesa, gli sviluppi delle crisi in corso e gli sforzi per risolverli.

