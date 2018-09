Deutsche Bank, cosa accadrebbe se fallisse ?

Nel malaugurato caso che, per ipotesi, fallisse la banca, gli analisti del settore riferiscono su una catastrofe enorme, poiché non basterebbe il PIL della Germania per arginare il disastro.

Deutsche Bank ha in bilancio derivati per circa 55 trilioni di euro – 20 volte il Prodotto Interno Lordo tedesco e 5 volte quello dell’intera Eurozona – ed è evidente che un suo default minerebbe l’intera struttura delle economie occidentali, non solo del comparto bancario.

Quindi se la Deutsche Bank dovesse fallire completamente, sarebbe un disastro con conseguenze peggiori di quello di Lehman Brothers: sarebbe come abbattere letteralmente l’intero sistema finanziario europeo e provocare a livello globale un panico finanziario mai visto prima d’ora.

Da monitorare il fatto che, da agosto 2015, le azioni Deutsche Bank sono scese del 60% e alcuni analisti iniziano a temere che se le condizioni economiche dovessero continuare a deteriorarsi, la banca tedesca non sarà in grado di ripagare tutti i bond emessi.

Per evitare che ciò accada il governo tedesco farà sorgere una bad bank tedesca, impedendo di acquistare crediti deteriorati da altre banche (60 milioni da Unicredit nei giorni scorsi) per non peggiorare i propri ratio.

Ma quanto sopra è soltanto una lontana ipotesi…dormite sonni tranquilli!