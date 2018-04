DAL MAROCCO ALLA SPAGNA IN 30 MINUTI: GRUPPO CRIMINALE CONTRABBANDAVA MIGRANTI E CANNABIS CON MOTO D’ACQUA

Un gruppo criminale organizzato dal Marocco ha usato le moto d’acqua per contrabbandare migranti e cannabis attraverso il Mar Mediterraneo per andare in Spagna. Il gruppo è stato smantellato in un giorno di azione congiunta tra la Polizia nazionale spagnola e la Guardia Civil, con Europol che li supportava sul posto con un ufficio mobile e un dispositivo di estrazione forense universale – un kit forense mobile indipendente in grado di estrarre i dati dal cellulare.

In totale, 19 persone di origine marocchina sono state detenute in Spagna. Gli agenti della polizia hanno effettuato 7 perquisizioni di case in Almeria, in Spagna, dove hanno sequestrato 11,6 kg di droga e più di 15 000 EUR in contanti. Sono stati esaminati 21 dispositivi e sono stati inviati da Europol 16 gigabyte di dati inviati alle forze dell’ordine spagnole.

Il gruppo della criminalità organizzata era composto da cittadini marocchini che risiedevano in vari paesi dell’UE, principalmente in Francia, Italia e Spagna. Hanno contattato e protetto i migranti che erano stati contrabbandati con documenti falsificati dalla città autonoma spagnola di Ceuta, situata sulla costa settentrionale dell’Africa, nella Spagna continentale, attraversando lo Stretto di Gibilterra che separa l’Europa e l’Africa di soli 14,3 km. I criminali hanno accusato i migranti di 4 000 EUR e altri 500 EUR se volevano essere ospitati in Spagna. Una volta trasferiti sul continente spagnolo, la tappa successiva del viaggio li ha inviati ai loro parenti in Francia, Italia e Spagna.

L’organizzazione criminale ha utilizzato lo stesso modus operandi per la tratta di droga, in particolare la cannabis, dal Marocco alla Spagna. Secondo un rapporto dell’intelligence pubblicato dall’Agenzia europea per la protezione delle frontiere e delle frontiere (Frontex), il traffico di migranti sulle moto d’acqua è un modus operandi specifico dello stretto di Gibilterra e utilizzato esclusivamente dai marocchini. I giovani maschi marocchini utilizzano principalmente questo mezzo di trasporto per raggiungere la costa spagnola, la maggior parte con parenti nell’Unione europea, che pagano per il loro trasferimento. Sebbene in termini di impatto migratorio il numero di migranti trasferiti con questo tipo di attività sia relativamente basso (1-3 migranti, più uno skipper per jet ski), il numero di incidenti con moto d’acqua è aumentato nettamente negli ultimi anni.

Lo sviluppo dell’intelligence criminale di questo caso è stato effettuato nel quadro del team JOT MARE di Europol. Questo gruppo operativo congiunto, ospitato presso la sede di Europol, è un gruppo specializzato di esperti il ​​cui obiettivo è combattere il contrabbando di persone attraverso il Mediterraneo e i loro successivi spostamenti secondari verso i paesi di destinazione.

