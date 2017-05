Costa d’Avorio, Quotazione Cacao oltre 2000 dollari/tn

La Costa d’Avorio da recente è protagonista di alcuni disordini interni che hanno condotto, unitamente al fattore climatico, ad un rialzo nelle quotazioni del Cacao sopra dei 2000 dollari per tonnellata. I militari che hanno dato il via alla sommossa hanno bloccato le vie di accesso alla città di Bouake. Il livello di tensione rimane in ogni caso elevato anche nella capitale commerciale Abidjan ed in almeno altre cinque città.

L’International Cocoa Organization (ICCO) definisce un indicatore giornaliero di riferimento che viene calcolato come media di alcuni futures scambiati sia a Londra che a New York. I prezzi del burro di cacao e della polvere di cacao vengono calcolati applicando un coefficiente al prezzo dei semi di cacao.

Il prezzo dei future è espresso in sterline inglesi per tonnelata, la trading unit e cioè la quantità minima negoziabile è di 10 tonnellate.

Uno dei mercati per eccellenza per il cacao è il Liffe di Londra, sotto potete trovare le quotazioni dei futures scambiati in questo mercato.

I maggiori produttori di cacao sono la Costa d’Avorio, il Brasile, Ghana e Nigeria.(1)

