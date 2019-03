Cooperazione socio-economica fra Real Casa Paternuense e Repubblica Liberia

La Responsabile Commerciale e degli investimenti per la Repubblica di Liberia, presso l’Ambasciata di Roma, Ms Theresa Peters, Presidente della Camera di Commercio & Industria Liberiana in Italia a Milano, Dama d’Onore del Sovrano Ordine Cavalieri di Malta O.S.J, ha promosso l’incontro con il Governatore della Real Casa Paternuense, Don Thomas Molendini di Santa Magdalena per una cooperazione socio-economica fra gli imprenditori dell’Ordine ed il Governo Liberiano.

La Delegazione Diplomatica, rappresentata dal sig. A. Haruna- Rashid Kromah , Capo Missione, da Ms Theresa Peters e dalla Sig.ra Paola Tripodi addetta alla Segretria della Ambasciata, ha ricevuto la delegazione della Real Casa Paternuense, per una proficua collaborazione atte a coordinare tutte le attività di sviluppo e cooperazione, d’intesa con l’Ambasciata di Roma.

La Camera di Commercio & Industria Liberiana in Italia, con sede a Milano in via Adelaide Bono Cairoli 41/A, rappresentata dal Presidente Ms Theresa Peters e dal Vice Presidente Don Nunzio Rimaudo di San Teodoro, nonché Ministro delle attività Umanitarie dell’Ordine, valuterà un primo viaggio esplorativo nella Repubblica di Liberia, con la delegazione della Real Casa Paternuense, presumibilmente nel mese di febbraio 2019, al fine di analizzare, valutare e valorizzare le opportunità socio economiche e culturali poste in essere. La missione si concluderà con un protocollo di intesa che getterà altresì le basi per un una relazione istituzionale fra il Governo e l’Ordine.

