[Comunicato stampa] Il futuro dell’Europa: dibattito 11/12 Maggio 2017

La prossima sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni, in programma a Bruxelles l’11 e il 12 maggio 2017, vedrà i rappresentanti di regioni e città discutere del futuro dell’Europa con Antonio Tajani, Presidente del Parlamento europeo, e Jyrki Katainen, vicepresidente della Commissione europea. Nel primo giorno di sessione (11 maggio), il Comitato adotterà la posizione ufficiale sulla politica di coesione post-2020, diventando così la prima istituzione dell’UE a esprimersi ufficialmente in proposito.

Riflettere sul futuro dell’Europa e ricostruire la fiducia

L’UE si trova di fronte a sfide epocali e a una crescente sfiducia dei cittadini. Il Comitato europeo delle regioni e il Parlamento europeo – le due istituzioni che hanno un rapporto diretto con i cittadini europei – hanno un ruolo decisivo nel riaprire un dialogo coi cittadini e costruendo un nuovo consenso sul futuro dell’Europa.

In questo contesto, il Comitato – l’assemblea politica degli enti locali e regionali dell’UE – ha lanciato un’iniziativa chiamata “Riflettere sull’Europa”, che comprende dialoghi con i cittadini e discussioni a livello locale, organizzati su iniziativa di membri del Comitato, nonché dibattiti politici in seno alle assemblee regionali e ai consigli comunali. L’obiettivo è offrire ai cittadini uno spazio in cui dar voce sia alle preoccupazioni e alle attese sull’Europa. L’iniziativa è stata lanciata anche su impulso del Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che ha chiesto formalmente al Comitato indicazioni su come ripristinare la fiducia in Europa secondo il punto di vista di città e regioni.

Il Presidente e il primo vicepresidente della Commissione europea hanno inoltre invitato il Comitato a presentare la sua posizione sul Libro bianco sul futuro dell’Europa, che verrà discussa e adottata il 12 maggio.

· Conferenza stampa con il Presidente del CdR Markkula e il Presidente del PE Tajani, giovedì 11 maggio, ore 16

Investimenti locali: quale futuro per il bilancio dell’UE e la politica di coesione?

I Fondi strutturali e di investimento europei costituiscono lo strumento d’investimento principale dell’UE e assorbono più di un terzo del bilancio complessivo dell’Unione fino al 2020. Tuttavia, il loro ruolo potrebbe essere a rischio per effetto dell’uscita del Regno Unito dall’UE e dell’emergere di altre priorità a livello europeo, ad esempio in materia di difesa, sicurezza e migrazione. L’11 maggio, in un parere elaborato da Michael Schneider (DE/PPE), le città e le regioni europee presenteranno le loro proposte per migliorare la politica di coesione e rafforzare il contributo di questa politica al raggiungimento degli obiettivi dell’UE. Il giorno seguente il commissario europeo per il Bilancio e le risorse umane Günther Oettinger prenderà la parola alla presenza dei membri del CdR, poco prima che il Comitato adotti la sua risoluzione sul progetto di bilancio annuale dell’UE per il 2018.

L’ordine del giorno prevede anche un dibattito con Gudrun Mosler-Törnström, Presidente del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, sui temi dei diritti umani, della democrazia, della libertà e dello Stato di diritto.

Tra i pareri in discussione, anche la relazione “La salute nelle città: bene comune”, elaborata da Roberto Pella (IT/PPE), Sindaco di Valdengo.

Altri pareri di cui è prevista l’adozione:

· Migliorare la governance del semestre europeo: un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali

· Le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

· L’imprenditorialità nelle isole: il contributo alla coesione territoriale

· Una nuova fase della politica europea di crescita blu

· L’innovazione sociale come nuovo strumento per far fronte alle sfide che interessano la società

· La dimensione locale e regionale della bioeconomia e il ruolo delle città e delle regioni

· Strategia di allargamento dell’UE 2016-2017

· Investire nei giovani d’Europa e il corpo europeo di solidarietà

Informazioni pratiche

Dove: Parlamento europeo – edificio József Antall (sala JAN 4Q2), rue Wiertz 60, Bruxelles

Quando: giovedì 11 maggio, dalle ore 15 alle ore 21, e venerdì 12 maggio, dalle ore 9 alle ore 13

· Cfr. l’ordine del giorno e i documenti della sessione plenaria

· La sessione plenaria verrà trasmessa in diretta streaming sul sito web del CdR.

· Programma per i media della sessione plenaria

No related posts.

Shortlink: