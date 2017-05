Cina meridionale, Nave da guerra Usa nelle acque contese

L’allergia alimentare è una una reazione avversa che si sviluppa per una risposta immunitaria specifica e riproducibile all’ingestione di un determinato alimento. L’allergia alimentare può essere considerata non come un singolo disordine ma piuttosto come il meccanismo immunopatologico sottostante a vari disordini e sindromi. Questa definizione che ha trovato ampio consenso viene però declinata da […]

Cristina Vallesi