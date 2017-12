Brasile – San Paolo, Narcos giustizieri in favela

Le mail con estensione ‘emmegipress’ verranno sostituite con ‘reporterspress’. Quindi tutti gli account come direttore@emmegipress.it , da Gennaio 2018, non esisteranno più ed al suo posto ci saranno le seguenti. Prendete nota:

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con una sentenza emessa oggi a Strasburgo, ha condannato l’Italia per i ritardi nel pagamento degli indennizzi dovuti in 475 cause concernenti la durata eccessiva dei processi civili, dopo che le persone danneggiate avevano presentato dei ricorsi in base alla “legge Pinto” sulla durata ragionevole dei processi. Secondo la […]