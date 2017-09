BOLIVIA/Foglia di coca. Nuova legge la regolamentera’ separatamente dal narcotraffico

I cocaleros del Tropico del Cochabamba hanno preparato un progetto di legge generale sulla foglia di coca, per regolamentare produzione, vendita, industrializzazione ed esportazione della foglia, un modo per isolarla dal narcotraffico. Lo fa sapere Leonardo Loza, vicepresidente delle sei federazioni dei cocaleros del Tropico di Cochabamba.

La proposta sara’ poi discussa dal Governo che sta preparando una legge nazionale in merito che, come fa sapere il ministro della Difesa Sociale Felipe Càceres, sara’ promulgata ad agosto. “Ci siamo coordinati con la ministra dello Sviluppo Rurale, Nemesia Achacollo, che e’ incaricata di curare la legge con noi per arrivare ad un unico testo da presentare in Parlamento. Un’unica proposta fatta da produttori e Governo”.

La nuova legge sostituira’ quella attualmente in vigore, la n.1008 Régimen General de la Coca y Sustancias Controladas, che e’ unica in materia di coca e narcotraffico. La nuova legge sulla foglia di coca, quindi, sara’ specifica e diversa da quella sul narcotraffico.

