ASIA/Isis si finanzia con traffico droghe. Antidroga Russia

Isis si finanzia con traffico droghe. Antidroga Russia

Lo Stato Islamico (Is) ha trasformato il traffico di droga nella principale forma di finanziamento per il movimento. E’ quanto sostiene il capo del Servizio di controllo stupefacenti russo Victor Ivanov. “Abbiamo identificato i canali di approvvigionamento della droga dall’Africa all’Iraq” e “verso l’Europa. Cio’ dimostra che i finanziamenti per lo Stato Islamico provengono da questo traffico”,

ha detto Ivanov da Dushanbe capitale del Tagikistan, dove si trova per partecipare a una riunione delle autorita’ di controllo che si riconoscono all’interno Collective Security Treaty Organization (Csto), vale a dire Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Russia.

