[ALGERIA] COMMERCIO: GOVERNO NOMINA NUOVO PRIMO MINISTRO

Il Presidente algerino della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika, ha affidato in data 24 maggio l’incarico di Primo Ministro a Abdelmadjid Tebboune, ex Ministro algerino dell’Habitat e dell’urbanistica , e ad interim del Commercio, in sostituzione di Abdelmalek Sellal. Successivamente alla proclamazione da parte del Consiglio Costituzionale, dei risultati definitivi delle elezioni legislative e all’istallazione dell’ottava legislatura dell’Assemblea Popolare Nazionale (APN), Abdelmalek Sellal ha rassegnato le sue dimissioni.

(ICE ALGERI)

Shortlink: