Addio al Knightsmagazine, subentra il ReportersPressAgency©

L’esperienza positiva del knightsmagazine, la cui testata giornalistica ha avuto il Patrocinio del Sovrano di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ sino al 2015, ha terminato la sua esistenza, com’è avvenuto per altre precedenti esperienze giornalistiche, evolvendosi in un nuovo contenitore, ma togliendo l’ampio spazio storico e culturale dedicato ad Ordini di tutto il mondo. Il Comitato di Redazione dell’agenzia di stampa Emmegipress ha quindi deciso di creare una testata che riprende il filo conduttore di Emmegipress, l’agenzia stampa nata nel 1996 ed evolutasi nel tempo, raccogliendo entusiastici risultati e sostegni.

Nasce quindi “ReportersPress” , cioè l’evoluzione dell’agenzia di stampa Emmegipress, un braccio operativo mirato ad argomenti tematici, un nuovo contenitore di informazione.

La grafica del sito è quella che avete visto in precedenza ed è utilizzata anche per il toscanamagazine.com, in quanto già collaudata da molto tempo, funzionante, se pur non è adattabile ai tablet ed agli smartphone. Appena avremo una grafica che ci piacerà la cambieremo. L’importante però sono i contenuti.

Quindi tolto tutto ciò che è il passato dedicato alla cultura, arte, storia e filantropia di ordini e simili, si lascia la parte geopolitica, la cooperazione, l’informazione nel mondo a 360 gradi, la cronaca estera e politica, e quanto altro riterremo utile pubblicare.

E’ un lavoro di ricomposizione, ove sicuramente ci saranno foto o link non funzionanti e, per questo motivo, chiediamo a tutti la cortesia nel segnalarceli.

La linea editoriale è quella della notizia, ma anche approfondimento. Quindi prediligeremo i servizi specifici per capire cosa accade nel mondo, gli scenari geopolitici, ed altro ancora.

Lo staff del Reporters Press Agency è, per una parte proveniente dalla Emmegipress. il resto dal knightsmagazine.

Federico Mattaliano

Direttore EmmegiPress

NOTA DI REDAZIONE

Alcuni articoli sull’OSJ verranno traslati sul toscanamagazine.com testata patrocinata da suddetto Ordine di Malta sino al 2016. Le inchieste giornalistiche e gli articoli di approfondimento su alcuni argomenti, per evitare di perdere la visibilità acquisita nei motori di ricerca, probabilmente rimarranno in questo sito web.

