9 cose da sapere sulla privacy di Facebook

Non è un segreto che Facebook tenga traccia dei dati degli utenti, come può testimoniare chiunque abbia visto un’aggiunta relativa a un argomento appena pubblicato, ma la presunta estrazione illegale di oltre 50 milioni di utenti acquisita da Cambridge Analytica sta sollevando nuove preoccupazioni su la sicurezza delle informazioni personali memorizzate su Facebook. Da allora, Facebook ha bandito la società di analisi e la casa madre Strategic Communication Laboratories, ma con Cambridge Analytica che gestisce campagne di social media relative alla candidatura presidenziale del presidente Donald Trump e al voto Brexit del Regno Unito, il controllo continuerà probabilmente per qualche tempo.

Mercoledì 21 marzo, l’amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg ha rotto il suo silenzio e ha condiviso un post che spiega cosa è successo. Cambridge Analytica afferma che la società non ha fatto nulla di male e, finora, è sembrata collaborare con le indagini.

Che cosa devono sapere gli utenti di Facebook sul data mining illegale? Ecco cosa sappiamo finora.

Gli utenti non dovevano autorizzare un’app per estrarre i dati

È stato effettuato l’accesso a alcuni dei dati utente in questione autorizzando l’app “thisisyourdigitallife”, da Global Science Research, un’app di personalità che comunicava agli utenti che le informazioni erano anonime e per ricerche fisiologiche. La concessione dell’accesso a un’app di terze parti richiede una schermata a comparsa che indica a quali dati l’app avrà accesso, richiedendo all’utente di accettare i termini prima di consentire l’accesso. Secondo quanto riferito, l’ app è stata potenziata da Amazon Turk , un programma che paga agli utenti di completare sondaggi e altre attività online. La ricerca scientifica globale avrebbe venduto tali dati a Cambridge Analytica.

Non è questo il motivo per cui gli sviluppatori dell’app e Cambridge Analytic sono sotto tiro, comunque. Solo circa 270.000 persone hanno effettivamente effettuato l’accesso all’app. Tuttavia, l’app non si è fermata qui; ha anche raccolto dati sugli amici di tali utenti e amici di amici, fino a quando non ha avuto accesso a informazioni da più di 50 milioni di account, come descritto nel New York Times . Ciò significa che la stragrande maggioranza degli utenti a cui sono stati rubati i dati non ha mai autorizzato l’app ad accedere ai propri account, provocando così la conseguente controversia e il divieto di Facebook di Cambridge Analytica.

Mentre sprechi tre minuti della tua vita a fare un quiz per scoprire che tipo di patatina sei il momento più orgoglioso, concedere a un’azienda sconosciuta l’accesso ai tuoi dati, e quello dei tuoi amici, è un prezzo irragionevole da pagare.

Le app di terze parti non possono più accedere ai dati dei tuoi amici e Facebook sta ancora facendo di più

Facebook afferma che la piattaforma di oggi non consente alle app di terze parti di accedere alle stesse informazioni dai tuoi amici. Questa modifica è stata apportata nel 2014 quando Facebook ha rimosso l’API che consentiva agli sviluppatori di accedere ai dati sugli amici di un utente.

Mentre le app di terze parti non hanno accesso ai dati degli amici per anni, Zuckerberg afferma che la piattaforma prenderà diversi passaggi per proteggere ulteriormente i dati degli utenti. Le app di terze parti rimarranno collegate per tre mesi, impedendo alle app di utilizzare una sola volta di monitorare i dati in background. La rete sta anche avviando una verifica di tutte le app che hanno utilizzato i dati degli amici prima del 2014 e rimuovendo chiunque non collabori con l’audit e le app che hanno fatto un uso improprio dei dati. E mentre gli utenti possono sempre cercare le impostazioni per vedere quali applicazioni hanno accesso ai propri dati, Facebook inserirà lo strumento nel newsfeed nel prossimo mese, in modo che gli utenti possano facilmente controllare le app consentite.

ciò che gli utenti di Facebook dovrebbero sapere su cambridge analytica e privacy mobile v1

“Ho aperto Facebook e alla fine sono responsabile per ciò che accade sulla nostra piattaforma”, ha scritto Zuckerberg. “Sono serio nel fare ciò che serve per proteggere la nostra comunità. Mentre questo specifico problema che coinvolge Cambridge Analytica non dovrebbe più accadere con le nuove app oggi, ciò non cambia ciò che è accaduto in passato. Impareremo da questa esperienza per garantire ulteriormente la nostra piattaforma e rendere la nostra comunità più sicura per tutti in futuro. ”

Facebook sapeva dei dati nel 2015

Facebook ha scoperto l’uso improprio dei dati dai giornalisti nel 2015. Il creatore dell’app, Dr. Aleksandr Kogan, ha affermato che lo stava usando per uno studio accademico – e insiste che non pensava che stesse facendo qualcosa di sbagliato . Quando Facebook ha scoperto i dati che l’app stava raccogliendo nel 2015, ha chiesto a Global Science Research di cancellarlo – e pensava che l’azienda lo avesse fatto. Quando Facebook ha ricevuto segnalazioni che suggeriscono che la cancellazione non è mai avvenuta, hanno sospeso la società dalla piattaforma e avviato un’indagine.

Una causa intentata dagli investitori ha detto che Facebook avrebbe dovuto divulgare queste informazioni.

Facebook sta perdendo soldi e questa potrebbe essere una buona cosa

Gli inserzionisti scelgono spesso Facebook perché l’azienda può rivolgersi a un cliente specifico utilizzando informazioni legali condivise pubblicamente per pubblicizzare, ad esempio, pannolini solo per i nuovi genitori. Lo scandalo, tuttavia, sta influenzando il valore dell’azienda. Solo nei primi due giorni, le azioni della compagnia hanno perso circa $ 60 miliardi di dollari in valore .

Anche se questa non è una buona notizia se hai investito in azioni di Facebook, per l’utente medio, quell’impatto potrebbe essere un buon segno: Facebook non siederà pigramente e perderà miliardi. Le piattaforme di social media sono società a scopo di lucro e una minaccia alla linea di fondo può stimolare un rapido cambiamento di rotta. Dai un’occhiata alla velocità con cui YouTube ha modificato le norme pubblicitarie quando gli inserzionisti hanno boicottato la piattaforma dopo aver visto i propri annunci inseriti in video di incitamento all’odio.

Questa non è la prima volta che Facebook è stato scrutato sulla privacy

Nel 2011, Facebook ha affrontato un elenco di sette reclami della Federal Trade Commission sulla privacy degli utenti. Una di queste lamentele diceva che “Facebook rappresentava le app di terzi che gli utenti installate avrebbero avuto accesso solo alle informazioni degli utenti di cui avevano bisogno per operare. Infatti, le app potevano accedere a quasi tutti i dati personali degli utenti – dati di cui le app non avevano bisogno. ”

Una seconda lamentela sull’elenco sembra familiare nel mezzo dello scandalo attuale, in cui si legge che “selezionare solo gli amici” non impedisce che le loro informazioni vengano condivise con le applicazioni di terzi utilizzate dai loro amici. “Inoltre, mentre Facebook ha affermato di aver verificato che le app partecipanti erano sicure, la FTC ha affermato che ciò non era vero. Facebook ha risolto il reclamo, ha accettato di ottenere l’approvazione dell’utente prima di consentire alle app di accedere ai dati e ha accettato di autorizzare audit sulla privacy.

Nel 2017, Facebook ha subito multe legali in Francia e nei Paesi Bassi per violazione delle leggi sulla protezione della privacy in quei paesi. All’epoca, le organizzazioni governative hanno affermato che Facebook non consentiva sufficienti controlli sulla privacy e che la piattaforma utilizzava la cronologia del browser senza il consenso dell’utente.

Le turbolenze in Francia e nei Paesi Bassi hanno spinto Facebook a annunciare un nuovo Centro per la privacy , progettato per aiutare gli utenti a capire come vengono utilizzati i loro dati. Il Centro privacy non è ancora operativo, con Facebook che ha intenzione di lanciarlo nel maggio 2018.

Gli Stati Uniti, il Regno Unito e la FTC stanno indagando tutti

Altre informazioni arriveranno probabilmente nelle prossime settimane in quanto diversi gruppi indagheranno sulla controversia. Facebook avrebbe incontrato il Congresso per due giorni dopo lo scandalo. Facebook ha ingaggiato una società investigativa privata – ma l’Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito ha chiesto al gruppo di andarsene mentre proseguiva nella sua indagine . L’FTC sta anche studiando come sono state utilizzate le informazioni, secondo Bloomberg .

Mentre proseguono le indagini, saranno probabilmente disponibili ulteriori dettagli. Al momento, non è chiaro esattamente come sono stati utilizzati i dati , quali campagne sono state utilizzate per i dati e se tali campagne hanno avuto un impatto maggiore. Cambridge Analytica non rivendica alcun illecito.

Facebook afferma che è stato ingannato

Mentre Zuckerberg e Chief Operating Officer Sheryl Sandberg sono in genere pronti a scusarsi pubblicamente in seguito a un incidente che coinvolge la piattaforma, i due sono stati insolitamente tranquilli fino al post di oggi da parte del CEO. Un rappresentante di Facebook ha affermato che i due stanno “lavorando tutto il giorno” ma hanno affermato che la piattaforma è “indignata per essere stati ingannati” e sta adottando misure per proteggere le informazioni degli utenti.

Mentre le informazioni non sono state rubate in una violazione simile a un hack, Zuckerberg ha definito il maltrattamento dei dati una violazione della fiducia. “Si è trattato di una violazione della fiducia tra Kogan, Cambridge Analytica e Facebook”, ha affermato. “Ma è stata anche una violazione della fiducia tra Facebook e le persone che condividono i loro dati con noi e si aspettano che la proteggiamo. Dobbiamo sistemarlo. ”

Andrew “Boz” Bosworth, vicepresidente della società di realtà aumentata e virtuale e ex vicepresidente nella pubblicità, ha dichiarato che Facebook è impostato in modo tale che i dati personali non vengano venduti ad altre società. “Sì, gli sviluppatori possono ricevere dati che li aiutano a fornire esperienze migliori alle persone, ma noi non ricaviamo profitti direttamente da questo e lo abbiamo impostato in modo tale che nessuna informazione personale venga venduta alle imprese”, ha scritto su Facebook inviare. “Siamo in grado di mostrare annunci migliori quando sappiamo di più sulle persone rispetto ad altre aziende, quindi fornire loro dati è l’opposto di una buona strategia. Inoltre, se le persone non hanno un’esperienza positiva di collegamento con le aziende e le app, tutto si guasta. Questo è esattamente ciò che intendo quando diciamo che i nostri interessi sono allineati con gli utenti quando si tratta di proteggere i dati “.

Questa non è l’unica pratica discutibile di cui Cambridge Analytica è accusata

Mentre l’uso improprio dei dati dell’utente è al centro dello scandalo, non è tutta la Cambridge Analytica che sta affrontando. I giornalisti sotto copertura britannici hanno organizzato diversi incontri con la compagnia e hanno registrato il CEO Alexander Nix suggerendo di creare uno scandalo sessuale per screditare un avversario. La Cambridge Analytica ha gridato male e ha detto di non aver mai inteso portare a termine questi suggerimenti.

Gli utenti possono revocare l’autorizzazione a app di terze parti

Mentre persino l’ex proprietario di WhatsApp chiede agli utenti di eliminare Facebook , ci sono impostazioni che gli utenti possono regolare per limitare i dati condivisi e visualizzare quali app di terze parti sono state autorizzate. Questo non può impedire l’accesso illegale ai dati se qualcuno trova un modo per accedere alle informazioni al di fuori delle regole di Facebook, ma è un inizio per gli utenti che preferiscono non tagliare tutti i legami con Facebook.

Mentre l’indagine continua, aggiorneremo questo post con ulteriori informazioni.