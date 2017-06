Italia, Aumentano esportazioni armi

Le esportazioni italiane di armamenti nel 2016 hanno raggiunto 14,6 miliardi di euro, con un aumento dell’85,7% rispetto ai 7,9 miliardi del 2015. Un’impennata nel 50% del valore delle esportazioni dovuta dalla fornitura di 28 Eurofighter della Leonardo al Kuwait che sale al primo posto come mercato di sbocco per l’Italia. Seguono Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Arabia Saudita (427,5 milioni), Usa, Qatar, Norvegia e Turchia (133,4 milioni).

Oltre ad aerei ed elicotteri (che pesano per 8,8 miliardi di euro), la categoria di armamenti più venduta dall’Italia è quella di “bombe, siluri razzi, missili e accessori.

I maggiori importatori di armi sono le monarchie arabe come Arabia Saudita, Qatar, Emirati e Kuwait.

I dati, raccolti dal Campaign Against Arms Trade (Caat), arrivano da fonti ufficiali come il rapporto annuale dell’Unione Europea sull’export di armi e – per l’Italia – dalle relazioni parlamentari per l’ esportazione e il controllo dei materiali di armamento.

Da essi risulta che negli ultimi dieci anni il nostro Paese ha venduto equipaggiamenti militari per un totale di oltre 36,5 miliardi di euro. Di questi, molti sono andati verso nazioni amiche come Francia, Germania o Regno Unito. Altri hanno preso rotte diverse: Afghanistan, Cina, Iraq, la Libia dell'(ex) amico Gheddafi; persino in Siria, dove l’Italia è prima in Europa per vendite.

Attualmente sono in corso oltre 30 conflitti armati di grandi dimensioni nel mondo (senza contare guerriglie e sommosse), secondo l’Uppsala Conflict Data Program (UCDP) , programma del Peace Research Institute di Oslo e l’Italia delle armi non fa altro che fomentare questo tragico quadro.

Gli articoli “Made in Italy” più venduti: carri armati, aerei, elicotteri, navi, artiglieria, bombe, missili, siluri, fucili, munizioni e armi chimiche antisommossa (venduti ai corpi di Polizia di Spagna, Romania, Brasile, Bangladesh, fra gli altri).

